بينيت: لن أسمح بقيام دولة فلسطينية
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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رفضه لاقامة دولة فلسطينية وقال إنه لن يسمح بإجراء أي محادثات تؤدي لقيامها ، وإن اتفاق أوسلو لن يطبق طالما بقي هو في رئاسة الوزراء.
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت رفضه لاقامة دولة فلسطينية وقال إنه لن يسمح بإجراء أي محادثات تؤدي لقيامها ، وإن اتفاق أوسلو لن يطبق طالما بقي هو في رئاسة الوزراء.
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