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تسوية لأوضاع مئات السوريين في درعا

أخبار العالم العربي

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شهدت محافظة درعا جنوب سوريا عملية تسوية جديدة شملت المئات من المطلوبين للجهات الحكومية السورية، وتستمر هذه العملية لمدة ثلاثة أيام متواصلة.

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