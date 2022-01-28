تسوية لأوضاع مئات السوريين في درعا
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شهدت محافظة درعا جنوب سوريا عملية تسوية جديدة شملت المئات من المطلوبين للجهات الحكومية السورية، وتستمر هذه العملية لمدة ثلاثة أيام متواصلة.
شهدت محافظة درعا جنوب سوريا عملية تسوية جديدة شملت المئات من المطلوبين للجهات الحكومية السورية، وتستمر هذه العملية لمدة ثلاثة أيام متواصلة.
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