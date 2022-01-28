موسكو: لن نغير موقفنا حول الضمانات الأمنية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لن تغير موقفها بشأن الضمانات الأمنية.

كما اتهم لافروف خلال مقابلة مع أربع إذاعات روسية.. اتهم واشنطن والناتو بالهروب من المسؤولية بشأن القضايا الأمنية. وقال لافروف إن الحرب مع أوكرانيا لن تشتعل إذا توقف ذلك على روسيا. مضيفا أن موسكو لن تسمح للغرب بتجاهل مصالحها.