الكاظمي: استهداف مطار بغداد عمل إرهابي
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وصف رئيس الوزراء العراقي / مصطفى الكاظمي/ استهداف مطار بغداد الدولي بعمل إرهابي، وتوعد المنفذين برد حاسم.
وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت تعرض المطار لقصف صاروخي بستة صواريخ، ألحقت أضرارا بطائرتين وبمدرج المطار، والعثورَ على ثلاثة صواريخ أخرى غرب العاصمة بغداد.
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