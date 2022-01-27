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قسد: عناصر من داعش يتحصنون بسجن الصناعة

أخبار العالم العربي

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أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مجموعة من تنظيم داعش لا تزال متحصنة في سجن الصناعة بمحافظة الحسكة، وذلك رغم إعلانها في وقت سابق عن سيطرتها التامة على السجن.

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