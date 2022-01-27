قسد: عناصر من داعش يتحصنون بسجن الصناعة
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أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مجموعة من تنظيم داعش لا تزال متحصنة في سجن الصناعة بمحافظة الحسكة، وذلك رغم إعلانها في وقت سابق عن سيطرتها التامة على السجن.
أكدت قوات سوريا الديمقراطية أن مجموعة من تنظيم داعش لا تزال متحصنة في سجن الصناعة بمحافظة الحسكة، وذلك رغم إعلانها في وقت سابق عن سيطرتها التامة على السجن.
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