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طهران: نسعى لاتفاق دائم في فيينا

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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية /سعيد خطيب زادة / تصميم بلاده على التوصل لاتفاق نووي دائم يضمن مصالحها.

وكان وزير الخارجية الإيراني / حسين أمير عبد اللهيان / بحث مع نظيره القطري /محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/ في طهران المستجدات الإقليمية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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