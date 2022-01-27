طهران: نسعى لاتفاق دائم في فيينا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية /سعيد خطيب زادة / تصميم بلاده على التوصل لاتفاق نووي دائم يضمن مصالحها.

وكان وزير الخارجية الإيراني / حسين أمير عبد اللهيان / بحث مع نظيره القطري /محمد بن عبد الرحمن آل ثاني/ في طهران المستجدات الإقليمية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك.