عاصفة ثلجية تضرب فلسطين ولبنان والأردن

ضربت عاصفة ثلجية قوية كلا من فلسطين ولبنان والأردن والسعودية، فيما تشهد المنطقة العربية منخفضا جويا قادما من اليونان باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

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