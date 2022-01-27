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عاصفة ثلجية تضرب فلسطين ولبنان والأردن

أخبار العالم العربي

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ضربت عاصفة ثلجية قوية كلا من فلسطين ولبنان والأردن والسعودية، فيما تشهد المنطقة العربية منخفضا جويا قادما من اليونان باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط.

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