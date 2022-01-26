موسكو: واشنطن تدفع كييف لتنفيذ استفزازات مباشرة ضد روسيا
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اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي ..اتهم واشنطن بدفع كييف لتنفيذ استفزازات مباشرة ضد روسيا..
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي ..اتهم واشنطن بدفع كييف لتنفيذ استفزازات مباشرة ضد روسيا..
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