 
مباشر

موسكو: واشنطن تدفع كييف لتنفيذ استفزازات مباشرة ضد روسيا

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s9di

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمة له أمام مجلس الدوما الروسي ..اتهم واشنطن بدفع كييف لتنفيذ استفزازات مباشرة ضد روسيا..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا