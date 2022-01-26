روسيا تختبر لقاح "سبوتنيك" الأنفي الجديد
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انطلقت في موسكو الاختبارات السريرية الجديدة لعقار سبوتينك الأنفي المضاد لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك بعد نجاح الاختبارات الأولية ..
انطلقت في موسكو الاختبارات السريرية الجديدة لعقار سبوتينك الأنفي المضاد لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك بعد نجاح الاختبارات الأولية ..
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