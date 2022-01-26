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روسيا تختبر لقاح "سبوتنيك" الأنفي الجديد

أخبار روسيا

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انطلقت في موسكو الاختبارات السريرية الجديدة لعقار سبوتينك الأنفي المضاد لانتشار فيروس كورونا المستجد، ويأتي ذلك بعد نجاح الاختبارات الأولية ..

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