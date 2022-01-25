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فعاليات مجلس الأعمال الروسي العربي

أخبار العالم العربي

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احتضن معرض إكسبو دبي أعمال منتدى مجلس الأعمال "الروسي العربي" ، الذي يعتبر أكبر حدث للتعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والعالم العربي.

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