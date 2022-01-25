إسرائيل.. موارد جديدة ضد حركة المقاطعة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص موارد إضافية لمحاربة الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل والمعروفة بـ بي دي إس.

لتؤكد المحكمة الفيدرالية في ألمانيا بعد ذلك بساعات أن نشاطات الحركة تتماشى مع قانون حرية التعبير الأمر الذي اعتبرته حركة المقاطعة انتصارا قانونيا في تاريخها.