إسرائيل.. موارد جديدة ضد حركة المقاطعة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8re
أعلنت الحكومة الإسرائيلية تخصيص موارد إضافية لمحاربة الحملة العالمية لمقاطعة إسرائيل والمعروفة بـ بي دي إس.
لتؤكد المحكمة الفيدرالية في ألمانيا بعد ذلك بساعات أن نشاطات الحركة تتماشى مع قانون حرية التعبير الأمر الذي اعتبرته حركة المقاطعة انتصارا قانونيا في تاريخها.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.