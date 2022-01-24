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مطارات مصرية تنجح بتجديد اعتمادها الصحي

أخبار العالم العربي

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أعلنت القاهرة نجاح ستة مطارات مصرية في الحصول على تجديد شهادة الاعتماد الصحي الدولي للسفر الآمن بتطبيق إجراءات مكافحة كورونا.

يأتي هذا مع إعلان وزارة الصحة استمرار خطة التنوع والتوسع في توفير اللقاحات، ومكافحة الفيروس لا سيما مع ازدياد الإصابات وتفشي متحور أوميكرون. 

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