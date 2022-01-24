أبوظبي: تدمير منصة إطلاق صواريخ في الجوف

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ بمحافظة الجوف اليمنية بعد إطلاقها صاروخين نحو أبوظبي، مشيرة إلى اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية..

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