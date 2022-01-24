أبوظبي: تدمير منصة إطلاق صواريخ في الجوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s8r3
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ بمحافظة الجوف اليمنية بعد إطلاقها صاروخين نحو أبوظبي، مشيرة إلى اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية..
أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ بمحافظة الجوف اليمنية بعد إطلاقها صاروخين نحو أبوظبي، مشيرة إلى اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية..
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.