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أبوظبي: تدمير منصة إطلاق صواريخ في الجوف

أخبار العالم العربي

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أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تدمير منصة لإطلاق الصواريخ بمحافظة الجوف اليمنية بعد إطلاقها صاروخين نحو أبوظبي، مشيرة إلى اعتراضهما بنجاح من قبل الدفاعات الجوية الإماراتية..

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