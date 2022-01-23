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العراق.. عملية عسكرية واسعة ضد داعش

أخبار العالم العربي

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أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية ضد داعشَ في منطقة حوض العظيم بمحافظة ديالى، بمشاركة الجيش، والشرطة والحشد الشعبي بغطاء من سلاح الجو،وتأتي هذه العملية بعد هجوم التنظيم في ديالى.

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