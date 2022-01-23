العراق.. عملية عسكرية واسعة ضد داعش

أطلقت القوات العراقية عملية عسكرية ضد داعشَ في منطقة حوض العظيم بمحافظة ديالى، بمشاركة الجيش، والشرطة والحشد الشعبي بغطاء من سلاح الجو،وتأتي هذه العملية بعد هجوم التنظيم في ديالى.

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