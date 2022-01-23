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مبادرة كويتية لبناء الثقة مع لبنان

أخبار العالم العربي

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أعلن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح عقب لقائه الرئيس اللبناني ميشيل عون في بيروت، أنه يحمل رسالة كويتية خليجية دولية لإعادة بناء الثقة مع لبنان.

مؤكدا عدم وجود أي توجه للتدخل في شؤون البلاد، من جهته أكد عون أن أفكار المبادرة التي نقلها الوزير الكويتي ستكون موضع تشاور لإعلان الموقف المناسب منها.

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