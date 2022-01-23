تواصل قصف البلدات في دونباس
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك المعلنة من طرف واحد تسجيل 7 خروق لوقف إطلاق النار في دونباس من قبل القوات الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية..
إلى ذلك، دعت سلطات جمهورية لوغانسك المعلنة من طرف واحد مراقبي المنظمات الدولية إلى المساعدة في إعادة موظف بوزارة دفاع الجمهورية قالت إن الجانب الأوكراني اختطفه.
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