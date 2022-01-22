اشتباكات في سجن غويران ومحيطه بالحسكة
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تتواصل الاشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش في سجن "غويران" ومحيطه بمدينة الحسكة، الذي يضم معتقلين من عناصر التنظيم.
وأعلنت الوحدات الكردية إلقاء القبض على أكثر من مئة من أفراد داعش أثناء محاولتهم الفرار من السجن، مؤكدة تعزيز قواتها في المنطقة..
هذا ورصدت عدسة آر تي تطورات الأوضاع قرب السجن.
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