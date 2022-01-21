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هجوم لداعش يستهدف سجن غويران بالحسكة

أخبار العالم العربي

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أعلنت قوات سوريا الديمقراطية عن مقتل أكثر من ستة عشر عنصرا من تنظيم داعش خلال هجوم على سجن غويران في مدينة الحسكة السورية.

وأفادت قوات سوريا الديمقراطية بأن الاشتباكات مستمرة في محيط سجن الحسكة والأحياء القريبة منه بعد الهجوم الأخير على السجن الذي نفذته خلايا تابعة لداعش.

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