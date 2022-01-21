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الكاظمي: هجوم ديالى إرهابي ولن يمر دون عقاب

أخبار العالم العربي

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أمر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي بتنفيذ عمليات عسكرية كبيرة في مناطق يستخدمها داعش، عقب هجوم للتنظيم في ناحية العظيم بمحافظة ديالى أودى بحياة أحد عشر عنصرا أمنيا.

وأوضح الكاظمي أن العملية إرهابية لن تمر دون عقاب، من جهته أكد رئيس الجمهورية برهم صالح أن الحادث محاولة فاشلة لاستهداف أمن العراق.

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