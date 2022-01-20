بايدن.. العام الأول وانخفاض الشعبية
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أتم الرئيس الأمريكي جو بايدن عامه الأول في منصبه وسط تراجع كبير في شعبيته تظهره آخر استطلاعاتٍ للرأي، وسط معارضة غالبية الأمريكيين لأسلوبه في التعامل مع جائحة كورونا .
أتم الرئيس الأمريكي جو بايدن عامه الأول في منصبه وسط تراجع كبير في شعبيته تظهره آخر استطلاعاتٍ للرأي، وسط معارضة غالبية الأمريكيين لأسلوبه في التعامل مع جائحة كورونا .
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