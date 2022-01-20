بايدن.. العام الأول وانخفاض الشعبية

أتم الرئيس الأمريكي جو بايدن عامه الأول في منصبه وسط تراجع كبير في شعبيته تظهره آخر استطلاعاتٍ للرأي، وسط معارضة غالبية الأمريكيين لأسلوبه في التعامل مع جائحة كورونا .

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