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بايدن.. العام الأول وانخفاض الشعبية

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أتم الرئيس الأمريكي جو بايدن عامه الأول في منصبه وسط تراجع كبير في شعبيته تظهره آخر استطلاعاتٍ للرأي، وسط معارضة غالبية الأمريكيين لأسلوبه في التعامل مع جائحة كورونا .

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