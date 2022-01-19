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التحالف يكثف غاراته على صنعاء

أخبار العالم العربي

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كثفت مقاتلات التحالف غاراتها على صنعاء ومواقع أخرى متفرقة في أنحاء اليمن، يأتي هذا غداة استهداف الحوثيين لمطاري أبو ظبي ودبي ومواقع أخرى في الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.

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