التحالف يكثف غاراته على صنعاء
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كثفت مقاتلات التحالف غاراتها على صنعاء ومواقع أخرى متفرقة في أنحاء اليمن، يأتي هذا غداة استهداف الحوثيين لمطاري أبو ظبي ودبي ومواقع أخرى في الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.
كثفت مقاتلات التحالف غاراتها على صنعاء ومواقع أخرى متفرقة في أنحاء اليمن، يأتي هذا غداة استهداف الحوثيين لمطاري أبو ظبي ودبي ومواقع أخرى في الإمارات بطائرات مسيرة وصواريخ بالستية.
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