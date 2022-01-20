فعاليات أسبوع شركة روسآتوم في إكسبو دبي
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تستمر في معرض إكسبو دبي فعاليات أسبوع شركة روسآتوم الروسية للطاقة النووية والذي يسلط الضوء على مجموعة واسعة من التقنيات والتطبيقات النووية للشركة.
تستمر في معرض إكسبو دبي فعاليات أسبوع شركة روسآتوم الروسية للطاقة النووية والذي يسلط الضوء على مجموعة واسعة من التقنيات والتطبيقات النووية للشركة.
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