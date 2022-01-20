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فعاليات أسبوع شركة روسآتوم في إكسبو دبي

العلوم والتكنولوجيا

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تستمر في معرض إكسبو دبي فعاليات أسبوع شركة روسآتوم الروسية للطاقة النووية والذي يسلط الضوء على مجموعة واسعة من التقنيات والتطبيقات النووية للشركة.

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