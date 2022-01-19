لبنان.. اتساع قضية عبد الله الساعي

أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة البقاع بلاغ بحث وتحر بحق زوجة المواطن اللبناني عبد لله الساعي الذي حصل على وديعته المالية من أحد المصارف عبر التهديد بإحراق الموظفين.

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