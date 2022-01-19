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لبنان.. اتساع قضية عبد الله الساعي

أخبار العالم العربي

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أصدرت النيابة العامة الاستئنافية في محافظة البقاع بلاغ بحث وتحر بحق زوجة المواطن اللبناني عبد لله الساعي الذي حصل على وديعته المالية من أحد المصارف عبر التهديد بإحراق الموظفين.

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