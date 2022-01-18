بينيت: إيران مصدر الإرهاب ويجب محاسبتها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s779
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إيران هي مصدر الإرهاب في المنطقة داعيا إلى محاسبتها وعدم رفع العقوبات عنها ومنحها الأموال في أي حال من الأحوال.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إيران هي مصدر الإرهاب في المنطقة داعيا إلى محاسبتها وعدم رفع العقوبات عنها ومنحها الأموال في أي حال من الأحوال.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.