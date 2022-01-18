بينيت: إيران مصدر الإرهاب ويجب محاسبتها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إيران هي مصدر الإرهاب في المنطقة داعيا إلى محاسبتها وعدم رفع العقوبات عنها ومنحها الأموال في أي حال من الأحوال.

تابعوا RT على