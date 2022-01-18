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بينيت: إيران مصدر الإرهاب ويجب محاسبتها

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن إيران هي مصدر الإرهاب في المنطقة داعيا إلى محاسبتها وعدم رفع العقوبات عنها ومنحها الأموال في أي حال من الأحوال.

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