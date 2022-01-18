العراق.. ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا
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سجل العراق ارتفاعا بعدد إصابات كورونا، وسط تحذيرات من وزارة الصحة العراقية من موجة جديدة للجائحة، فيما أعلنت الوزارة تطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة.
سجل العراق ارتفاعا بعدد إصابات كورونا، وسط تحذيرات من وزارة الصحة العراقية من موجة جديدة للجائحة، فيما أعلنت الوزارة تطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة.
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