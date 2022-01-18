العراق.. ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

سجل العراق ارتفاعا بعدد إصابات كورونا، وسط تحذيرات من وزارة الصحة العراقية من موجة جديدة للجائحة، فيما أعلنت الوزارة تطبيق توصيات اللجنة العليا للصحة والسلامة.

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