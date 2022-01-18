حملة اعتقالات إسرائيلية بالضفة الغربية
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شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت أكثر من خمسة وعشرين فلسطينيا في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية وكان من بين المعقلين طالبيْن في المدرسة من بلدة دير نظام شمال رام الله.
من جهته أوضح نادي الأسير الفلسطيني أن المخاوف تزيد في الفترة الحالية حول مصير الأسرى الفلسطينين في السجون الإسرائيلية في ظل ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا.
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