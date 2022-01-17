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القدس.. إخلاء منزل بحي الشيخ جراح

أخبار العالم العربي

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داهمت قوات إسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس لإخلاء عائلة فلسطينية من بيتها تنفيذا لأمر قضائي، كما هدمت جرافات إسرائيلية منشأتين في الموقع، تعود ملكيتهما لفلسطينيين.

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