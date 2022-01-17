القدس.. إخلاء منزل بحي الشيخ جراح

داهمت قوات إسرائيلية حي الشيخ جراح في القدس لإخلاء عائلة فلسطينية من بيتها تنفيذا لأمر قضائي، كما هدمت جرافات إسرائيلية منشأتين في الموقع، تعود ملكيتهما لفلسطينيين.

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