خسائر فادحة لقرى بالضفة بسبب السيول
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تعاني الأحياء الفلسطينية شرقي القدس و الواقعة خلف الجدار الإسرائيلي و كذلك القرى في مناطق ج الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية من حوادث الغرق نتيجة تشكل السيول بفعل الأمطار كل عام.
تعاني الأحياء الفلسطينية شرقي القدس و الواقعة خلف الجدار الإسرائيلي و كذلك القرى في مناطق ج الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية من حوادث الغرق نتيجة تشكل السيول بفعل الأمطار كل عام.
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