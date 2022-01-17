خسائر فادحة لقرى بالضفة بسبب السيول

تعاني الأحياء الفلسطينية شرقي القدس و الواقعة خلف الجدار الإسرائيلي و كذلك القرى في مناطق ج الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية من حوادث الغرق نتيجة تشكل السيول بفعل الأمطار كل عام.

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