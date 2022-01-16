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إجراءات صارمة في النمسا لمحاربة كورونا

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مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، اتخذت السلطات النمساوية إجراءات صارمة ضد رافضي التطعيم عبر فرض حجز منزلي عليهم، ومنعهم من دخول المحال التجارية والمطاعم.

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