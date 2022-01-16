إجراءات صارمة في النمسا لمحاربة كورونا
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مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، اتخذت السلطات النمساوية إجراءات صارمة ضد رافضي التطعيم عبر فرض حجز منزلي عليهم، ومنعهم من دخول المحال التجارية والمطاعم.
مع تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا ومتحور أوميكرون، اتخذت السلطات النمساوية إجراءات صارمة ضد رافضي التطعيم عبر فرض حجز منزلي عليهم، ومنعهم من دخول المحال التجارية والمطاعم.
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