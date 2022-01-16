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عادات متوارثة للقبائل العربية في سوريا

أخبار العالم العربي

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لا تزال العديد من القبائل العربية تحتفظ بعاداتها وتقاليدها الأصيلة في شمال شرق سوريا ويحاول شيوخ هذه القبائل اعادة الموروث القبلي في ظل ظروف وتغيرات كبيرة طرأت على سوريا.

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