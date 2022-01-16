عادات متوارثة للقبائل العربية في سوريا

لا تزال العديد من القبائل العربية تحتفظ بعاداتها وتقاليدها الأصيلة في شمال شرق سوريا ويحاول شيوخ هذه القبائل اعادة الموروث القبلي في ظل ظروف وتغيرات كبيرة طرأت على سوريا.

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