ميقاتي يرحب بقرار حزب الله وحركة أمل
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رحب رئيس الحكومة اللبنانية /نجيب ميقاتي/ بقرار حزب الله وحركة أمل العودة للمشاركة بجلسات مجلس الوزراء وقال / ميقاتي/ إنه سيدعو المجلس للانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة.
من جانبه حذر البطريرك الماروني /بشارة الراعي/ من تعطيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
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