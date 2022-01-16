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ميقاتي يرحب بقرار حزب الله وحركة أمل

أخبار العالم العربي

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رحب رئيس الحكومة اللبنانية /نجيب ميقاتي/ بقرار حزب الله وحركة أمل العودة للمشاركة بجلسات مجلس الوزراء وقال / ميقاتي/ إنه سيدعو المجلس للانعقاد فور تسلم مشروع الموازنة.

من جانبه حذر البطريرك الماروني /بشارة الراعي/ من تعطيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.

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