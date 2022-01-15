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تظاهرات بباريس رفضـا للإجراءات الحكومية

أخبار العالم العربي

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شهدت باريس احتجاجات على خلفية إعلان السلطات عزمها إلغاء آلاف الشهادات الصحية لمن لم يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.

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