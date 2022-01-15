تظاهرات بباريس رفضـا للإجراءات الحكومية
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شهدت باريس احتجاجات على خلفية إعلان السلطات عزمها إلغاء آلاف الشهادات الصحية لمن لم يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.
شهدت باريس احتجاجات على خلفية إعلان السلطات عزمها إلغاء آلاف الشهادات الصحية لمن لم يتلقوا جرعة ثالثة من اللقاحات المضادة لكورونا.
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