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مصر تدعم القطاعات الأكثر تضررا بكورونا

أخبار العالم العربي

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اتخذت وزار ة المالية المصرية إجراءات عديدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا عبر مساندة الفئات والقطاعات الأكثرِ تأثرًا بالاضافة الى تلبية احتياجات القطاع الصحي.

في السياق أشار تقرير البنك الدولي الى توقعات باستمرار انتعاش نمو الاقتصاد المصري بسبب تنمية قطاع الاتصالات والتحسن التدريجي في قطاع السياحة.

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