توسيع حملات التلقيح في مصر

تشهد مصر ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما تسعى الحكومة إلى توسيع حملات التلقيح وتكثيف إجراءات الرصد والفحص ضمن خطتها للتصدي للوباء.

تابعوا RT على