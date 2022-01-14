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توسيع حملات التلقيح في مصر

أخبار العالم العربي

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تشهد مصر ارتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، فيما تسعى الحكومة إلى توسيع حملات التلقيح وتكثيف إجراءات الرصد والفحص ضمن خطتها للتصدي للوباء.

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