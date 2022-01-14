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وضع أساس "دار مصر 1" في غزة

أخبار العالم العربي

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يشهد قطاع غزة الشروع الفعلي في إقامة أول مدينة مصرية في غزة، حيث تم وضع أساسات الأبنية، ويشمل المشروع أقامة ثلاث مدن تحتوي بمجملها على حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة وحدة سكنية.

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