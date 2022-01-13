احتجاجات في الخرطوم ومواجهات دامية

أعلنت لجنه الأطباء المركزية في السودان عن سقوط قتيلٍ في المظاهرة التي خرجت باتجاه القصر الرئاسي بالخرطوم.

من جانبها قالت الشرطة السودانية في بيان إن شرطيا برتبة عميد لقي حتفه خلال تأمين الاحتجاجات. وكانت لجان المقاومة السودانية دعت الى ما اسمتها بالمظاهرة البديلة لمواجهة الاجراءات الامنية التي اتخذتها السلطات السودانية.