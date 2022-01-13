موسكو: خلافات أساسية بحوارنا مع الغرب

أكد الكرملين وجود خلافات بالمسائل الأساسية في مباحثات الضمانات الأمنية مع واشنطن والناتو، مضيفا أن المباحثات لم تكن ناجحة.

بينما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو سترد على أي عقوبات أمريكية جديدة. بدوره، قال نائب وزير الخارجية /سيرغي ريابكوف/ إنه لا أساس حاليا لعقد لقاءات جديدة مع واشنطن وحلفائها حول الضمانات الأمنية.