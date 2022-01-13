محتجون يقطعون طرقا رئيسية في لبنان

أغلق محتجون طرقا رئيسية في بيروت ومناطق متفرقة من لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، فيما أُقفلت مدارس وجامعات البلاد في أعقاب دعوات نقابية للإضراب.

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