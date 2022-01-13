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محتجون يقطعون طرقا رئيسية في لبنان

أخبار العالم العربي

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أغلق محتجون طرقا رئيسية في بيروت ومناطق متفرقة من لبنان احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية، فيما أُقفلت مدارس وجامعات البلاد في أعقاب دعوات نقابية للإضراب.

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