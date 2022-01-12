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موسكو: لن نقدم أي تنازل بمسألة الضمانات

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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي ألكساندر غروشكو في ختام مباحات مجلس /روسيا - الناتو/ رفض موسكو تقديم أي تنازلات أو حلول وسطى بمسألة الضمانات الأمنية.

وحث غروشكو الحلف على التخلي عن سياسة الاحتواء والإقرار بدور روسيا الضامن للأمن في منطقة الأورو-أطلسي..

بدوره أقر الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ بمخاطر اندلاع نزاع مسلح في أوروبا، مؤكدا الحاجة إلى الحوار مع روسيا لمنع ذلك.

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