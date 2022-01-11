تطورات المشهد السياسي في السودان

رحب مجلس السيادة في السودان بدعوة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى إطلاق حوار ينهي الأزمة السياسية في البلاد.

كما دعا المجلس إلى إشراك الاتحاد الإفريقي للمساهمة في إنجاح جهود الحوار وإحياء المسار السياسي في السودان.. إلى ذلك نظمت مجموعة من النساء مسيرة جابت شوراع الخرطوم للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن قتل أبنائهن خلال التظاهرات.