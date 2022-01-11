انخفاض معدل الأمطار شمال شرقي سوريا

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يواجه مزارعو شرق الفرات في سوريا مخاوف من تدني الإنتاج الزراعي نتيجة انخفاض كميات الأمطار إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات.