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انخفاض معدل الأمطار شمال شرقي سوريا

أخبار العالم العربي

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يواجه مزارعو شرق الفرات في سوريا مخاوف من تدني الإنتاج الزراعي نتيجة انخفاض كميات الأمطار إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات.

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