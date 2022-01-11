انخفاض معدل الأمطار شمال شرقي سوريا
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يواجه مزارعو شرق الفرات في سوريا مخاوف من تدني الإنتاج الزراعي نتيجة انخفاض كميات الأمطار إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات.
يواجه مزارعو شرق الفرات في سوريا مخاوف من تدني الإنتاج الزراعي نتيجة انخفاض كميات الأمطار إضافة إلى ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والمحروقات.
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