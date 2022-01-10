طهران: لا حديث عن اتفاق مؤقت في فيينا

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أن طهران تسعى لتحقيق اتفاق دائم يضمن عودة واشنطن للاتفاق النووي.

مع إعطاء ضمانات حول ذلك وتوفير إمكانية التحقق من رفع الحظر المفروض على طهران.

وشدد خطيب زاده على رفض بلاده لمناقشة ملفات خارج إطار الاتفاق النووي.