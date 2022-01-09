بلينكن: التقدم في المفاوضات بجنيف ممكن

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التقدم في المفاوضات بجنيف مع روسيا بشأن مخاوف الطرفين ممكن، مشيرا إلى أن أي إجراءات لتقليل التوتر واردة لكن على أساس متبادل.

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