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بلينكن: التقدم في المفاوضات بجنيف ممكن

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اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن التقدم في المفاوضات بجنيف مع روسيا بشأن مخاوف الطرفين ممكن، مشيرا إلى أن أي إجراءات لتقليل التوتر واردة لكن على أساس متبادل.

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