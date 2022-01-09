روسيا: قدمنا مقترحات لمنع تكرار المشـاكل بشأن الاتفـاق النـووي
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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن موسكو قدمت مقترحاتٍ لضمان عدم تَكرار مشاكلِ الاتفاق.
أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن موسكو قدمت مقترحاتٍ لضمان عدم تَكرار مشاكلِ الاتفاق.
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