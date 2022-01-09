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روسيا: قدمنا مقترحات لمنع تكرار المشـاكل بشأن الاتفـاق النـووي

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أعلن ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، أن موسكو قدمت مقترحاتٍ لضمان عدم تَكرار مشاكلِ الاتفاق.

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