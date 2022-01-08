القوات اليمنية تتقدم بمحافظتي البيضاء وشبوة

أكدت الحكومة اليمنية سيطرتها بالكامل على مديرية نعمان في محافظة البيضاء وأجزاء من مديرية ناطع..

فيما شنت قوات العمالقة التابعة للحكومة، عملية عسكرية على مديرية عين في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن بالتنسيق مع التحالف العربي لاستعادتها من قبضة الحوثيين، وذلك عقب السيطرة على مركز مديرية بيحان في شبوة.