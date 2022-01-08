وليامز تطالب بجدول زمني لانتخابات ليبيا

طالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، لجنة خريطة الطريق الليبية بجدول زمني يضمن الحفاظ على زخم الانتخابات ويحترم إرادة الليبيين.

يأتي ذلك مع انتظار اجتماعات اللجنة وباقي الأطراف السياسية قريبا، فيما يتخوف الشارع من إمكانية تأجيل الانتخابات مرة أخرى.