 
مباشر
عاجل
الدفاع التركية: مقتل 3 من عسكريينا بانفجار عبوة ناسفة على الحدود مع سوريا

القاهرة: الجائحة أثرت إيجابا على خدمات الصحة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4nc

أكد مسؤولون مصريون أن جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على قطاع الرعاية الصحية في البلاد.

 وذلك بتحسين الخدمات الطبية وشبكة التنفس الصناعي في المستشفيات، يأتي ذلك مع عزم القاهرة على شراء أدوية جديدة للعلاج مع تراجعٍ في أعداد الإصابات والوفيات وفق وزارة الصحة. 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا