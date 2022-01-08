القاهرة: الجائحة أثرت إيجابا على خدمات الصحة
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أكد مسؤولون مصريون أن جائحة كورونا أثرت بشكل إيجابي على قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
وذلك بتحسين الخدمات الطبية وشبكة التنفس الصناعي في المستشفيات، يأتي ذلك مع عزم القاهرة على شراء أدوية جديدة للعلاج مع تراجعٍ في أعداد الإصابات والوفيات وفق وزارة الصحة.
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