معاهدة الأمن الجماعي تبحث وضع كازاخستان

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مع قادة دول منظمة معاهدة الأمن الجماعي الأوضاع في كازاخستان..

إلى ذلك، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن القواتِ الروسيةَ لحفظ السلام وقواتِ أمن كازاخستان سيطرتا بشكل كامل على مطار مدينة ألماتي..

من جانبه أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف أن السلطاتِ المحليةَ تسيطر على الوضع في جميع أنحاء البلاد بشكلٍ عام، مشيرا إلى أنه أوعز بإطلاق النار على الإرهابيين دون سابق إنذار.