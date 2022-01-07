مشاورات سياسية بالعراق لتشكيل الكتلة الكبرى

تتواصل المشاورات السياسية في العراق حول الاستحقاقات الانتخابية.

يأتي ذلك تمهيدا للوصول إلى تحالفات وتوافقات بشأن المناصب الرئاسية الثلاث وتشكيل الكتلة النيابية الكبرى قبيل انعقاد الجلسة البرلمانية الأحد المقبل، لتلتقي الكتلة الصدرية مع الكتلة الكردية لكن دون الإفصاح عن نتائج المشاورات.