اختتام المعرض الأردني التجاري في دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s4hu
اختتم في مدينة المعارض بدمشق المعرض الأردني للتجارة والخدمات بمشاركة واسعة من الشركات ورجال الأعمال والتجار الأردنيين من قطاعات مختلفة وسط ترحيب سوري.
اختتم في مدينة المعارض بدمشق المعرض الأردني للتجارة والخدمات بمشاركة واسعة من الشركات ورجال الأعمال والتجار الأردنيين من قطاعات مختلفة وسط ترحيب سوري.
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.