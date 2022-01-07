اختتام المعرض الأردني التجاري في دمشق

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اختتم في مدينة المعارض بدمشق المعرض الأردني للتجارة والخدمات بمشاركة واسعة من الشركات ورجال الأعمال والتجار الأردنيين من قطاعات مختلفة وسط ترحيب سوري.